Подозреваемого в коррупции начальника отдела ФСБ отправили в СИЗО

Москва, , 15:05 — REGNUM Начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин заключён под стражу. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщил «Интерфакс».

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Мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в коррупционном преступлении полковнику избрана на два месяца.

Также следствие настаивает и на аресте двух бывших сотрудников ФСБ, задержанных вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующие ходатайства поступили в Басманный суд Москвы и будут рассмотрены в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ведомства 25 апреля. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Вместе с Черкалиным также задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

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