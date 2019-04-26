В больнице Владимирской области испортили вакцину за два миллиона рублей

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 15:05 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальном (Владимирская область) при прокурорской проверке был выявлен факт нарушения порядка хранения вакцин, повлекший причинение ущерба в размере более двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В поликлинике детской городской больницы 10 марта на складе хранения вакцин на час отключилось всё холодильное оборудование. В итоге 11 тыс. 445 доз вакцин, общая стоимость которых составляет более двух миллионов, было испорчено. Медицинские препараты, которые больше нельзя было использовать, были уничтожены.

Прокуратура сочла, что к такой ситуации привели нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В поликлинике не контролировали показания термометров и термоиндикаторов, контролирующих температурный режим холодильников в выходные и праздничные дни. План мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях, разработку которого требует законодательство, был устаревшим.

Учреждение и провизора больницы привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Прокурор внёс в адрес департамента здравоохранения администрации Владимирской области представление.