Президент Италии подписал закон о вооруженной самообороне

Рим, , 14:54 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о праве граждан на вооруженную самооборону, сообщили в пресс-службе формального главы государства в пятницу, 26 апреля.

Одновременно с этим Маттарелла направил письмо министрам, депутатам и сенаторам, в котором отметил, что и после вступления в силу нового закона главным ответственным за безопасность граждан должно оставаться государство, в частности, правоохранительные органы.

Автор идеи закона о вооруженной самообороне — глава МВД Маттео Сальвини — на своей странице в Twitter отметил, что призыв президента им услышан.

Как сообщалось ранее, закон легализует применение огнестрельного оружия в границах собственного дома для защиты от воров и грабителей.

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