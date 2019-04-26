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Строительные работы в Туркестане переведут на круглосуточный режим

Общество

26 апреля глава правительства Казахстана посетил с рабочим визитом Туркестанскую область

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 14:56 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил перейти на круглосуточный режим строительных работ объектов в Туркестане, сообщили 26 апреля в пресс-службе премьер-министра республики.

26 апреля Мамин посетил с рабочим визитом Туркестанскую область. Он ознакомился с исполнением поручений бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по развитию Туркестана, как культурно-духовного центра тюркского мира.

Премьер-министр посетил строительные площадки административных зданий, конгресс-холла, медиа-центра, стадиона, дворца школьников, центра обслуживания населения и других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил оперативно принять меры по застройке города Туркестана.

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Экономика Казахстана
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