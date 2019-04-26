На Урале экс-директор школы стала фигуранткой дела о мошенничестве

Косулино, Свердловская область, , 14:49 — REGNUM В Свердловской области бывшая директор Косулинской школы № 8 стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом журналистам сообщили в ресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2016—2018 годах она заключила трудовые договоры .со своими четырьмя знакомыми. Фактически же они не работали, зато на их имя выплачивалась зарплата. Всего за этот период «работникам» было выплачено более 1 млн рублей.

Примечательно, что, как пишет издание Накануне.Ru, экс-директор школы Ольга Черемисина узнала об уголовном преследовании по факту мошенничества из СМИ. По её словам, две недели назад она была у следователя и тогда речь шла о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным издания, ранее она была вынуждена покинуть свой пост, так как не сложились взаимоотношения с руководством Белоярского городского округа. По её словам, она неугодна, так как действует законно, а не исходя из желаний.