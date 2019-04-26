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В новом сумасшедшем видео Bethesda показала всё, что нужно знать о Rage 2

Общество

Релиз игры запланирован на 14 мая 2019 года

Вашингтон, 26 апреля 2019, 14:45 — REGNUM  Создатели второй части игры Rage выложили в сеть её новый трейлер. Он был опубликован 25 апреля на YouTube-канале Bethesda Softworks.

В описании к видео разработчики заявили, что в ролике показано всё, что геймерам нужно знать о Rage 2. Видео длительностью 2,5 минуты действительно отлично демонстрирует, что ждёт поклонников серии. В частности, создатели шутера показали множество разнообразного оружия.

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Напомним, релиз Rage 2 запланирован на 14 мая 2019 года. Разработкой игры занимались таки известные компании как id Software и Avalanche Studios.

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