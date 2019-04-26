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Миллион за опасный препарат: в Югре оштрафована аптека

Общество

Решение суда о штрафе пока не вступило в законную силу

г. Колыма, Югра, 26 апреля 2019, 14:47 — REGNUM  В югорском городе Когалыме на миллион рублей оштрафована аптека, торговавшая нелегальной китайской биодобавкой «Саймы». Данный препарат содержит синтетические вещества, не прошедшие процедуру регистрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Решение Арбитражного суда ХМАО о штрафе за факт реализации фальсифицированной БАД не вступило в законную силу, и обжалуется в порядке апелляционного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фальсифицированные БАД часто пытаются провезти на Урал из Китая. Это часто происходит и через российско-казахстанскую границу в Курганской области.

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