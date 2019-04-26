Двоих воспитателей детсада под Красноярском осудили за истязания детей

Красноярск, , 14:37 — REGNUM В Красноярском крае вынесен обвинительный приговор двоим воспитателям детского сада. Женщин осудили за систематическое истязание воспитанников дошкольного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 26 апреля.

Читайте также: В Приамурье умер годовалый малыш, которого три дня избивал сожитель матери

Несмотря на то, что следствием было собрано достаточно доказательств причастности женщин к преступлению, ни одна из них своей вины не признала.

В суде доказано, что воспитатели детсада «Колосок» в городе Канске использовали нетрадиционные методы воспитания детей. Так, с 2016 года по апрель 2017 года женщины умышленно, в целях наказания неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, рук, ног и других частей тела малолетних, причиняя им физическую боль.

Также в сюжете: В омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем

Подозреваемым было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Приговором суда им назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённые были взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, в управление образования города Канска направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Омске следователи начали проверку информации о том, что в одном из городских детсадов воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канске будут судить воспитателей, коловших детей булавками