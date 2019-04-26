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СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

Общество

Он призывал убивать оппонентов Петра Порошенко

Киев, 26 апреля 2019, 14:46 — REGNUM  Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По моему депутатскому запросу касательно Айдера Муждабаева за действия, направленные на насильственное изменение или свержение государственного строя или на захват государственной власти СБУ расследует уголовное дело», — рассказал Мосийчук.

Он отметил, что высказывания Муждабаева, опубликованные им в социальных сетях после первого тура президентских выборов на Украине, являются недопустимыми и за них должно последовать наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, после проигрыша действующего президента Украины Петра Порошенко в первом туре выборов, Айдер Муждабаев написал в социальных сетях, что на Украине существует некое «пророссийское большинство», состоящее из предателей, которых следует убивать. Только так, по его мнению, Порошенко сможет победить.

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