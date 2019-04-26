В Южной Корее пройдет международная выставка Korea International Boat Show

Кимпхо, Южная Корея, , 14:48 — REGNUM С 9 по 12 мая в Южной Корее пройдет международная выставка лодок «Korea International Boat Show 2019». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Международная выставка Korea International Boat Show — третья в мире крупнейшая выставка лодок проводимая при поддержке Корейского агентства содействия торговле и инвестициям, Waterway+, KINTEX. Данная выставка проводится с 2008 года.

Международная выставка пройдет в KINTEX и морском выставочном центре Ara Marina, расположенном в Кимпхо.

Известно, что в выставочном зале KINTEX будет установлено 1 546 стендов 241 компании специализирующихся на яхтах, катерах, каноэ, каяках, водных видах спорта, рыбалках, дайвинге и так далее.

А на территории морского выставочного центра Ara Marina будут представлены разные виды морского транспорта, включая 20 лодок и катеров на которых можно будет прокатится, а также другие виды морского досуга.