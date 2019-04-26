Мемориал погибшим сотрудникам МВД открыли в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 14:33 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии 25 апреля открыли мемориал погибшим сотрудникам отдела внутренних дел МВД по городу Черкесску. Памятная стена с именами героев и их фотографиями появилась перед зданием отдела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Отмечая, что подвиги товарищей, совершенные во имя Отечества, и жителей региона, никогда не забудут их коллеги и те, ради которых они были совершены, министр МВД Игорь Трифонов подчеркнул, что герои на века вписали свои имена в историю министерства внутренних дел республики.

На торжественной церемонии открытия монумента присутствовали руководители аппарата министерства, личный состав ОМВД, родные и близкие погибших сотрудников.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии открыли мемориал Памяти погибшим милиционерам

Напомним, в ноябре 2008 года в Карачаево-Черкесии открыли памятник в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции — Руслана Айбазова и Руслана Мамчуева. Он был установлен в Карачаевском районом отделе внутренних дел.

Начальник ОГИБДД Карачаевского района Руслан Айбазов погиб в 2001 году в бою при задержании группы религиозных экстремистов в поселке Новая Теберда. Руслан Мамчуев в этом бою был ранен и после гибели своего начальника возглавил ОГИБДД Карачаевского района.