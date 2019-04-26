Чудовищная история: Галкин и Хабиб об избиении дагестанца сотрудниками МВД

Махачкала, , 15:14 — REGNUM Гибель жестоко избитого полицейскими в Подмосковье уроженца Дагестана Сулли Юнусилау, который был отцом бойца смешанных единоборств Магомеда Юнусилау, стала одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве. Люди не только высказывают своё возмущение и выражают соболезнования, но и выдвигают различные догадки об обстоятельствах трагедии.

Одним из первых на своей странице высказался чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен надеется, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.

«…как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники сделали. Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных», — написал боец на своей странице в Instagram.

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов от себя и от всей спортивной общественности республики выразил соболезнования родным и близким погибшего. Чиновник уверен, что виновные в совершении преступления понесут справедливое наказание.

Прокомментировал вызвавший общественный резонанс инцидент и аппарат уполномоченного по правам человека в Дагестане. В официальном заявлении сказано, что трагедия не должна оставаться без внимания и тщательного расследования.

«Со своей стороны мы также держим ситуацию на контроле и готовы вместе с коллегами из Московской области предпринять соответствующие шаги для того, чтобы все предусмотренные законодательством процедуры были соблюдены», — сказано в сообщении.

Неправомерные действия полицейских осудили не только в Дагестане, но и за его пределами. Первым известным человеком, высказавшимся в связи с гибелью Сулли Юнусилау, стал популярный шоумен и телеведущий Максим Галкин. Публикацию артиста о «чудовищной истории» прокомментировали уже более 17 тысяч человек.

«Не могу пройти мимо <…> как вам? Это нормально? И, я уверен, мы бы про всё это не узнали, если бы погибший не оказался отцом нашего прославленного спортсмена. И если бы достоянием общественности не стала запись с камер видеонаблюдения аптеки. Вдумайтесь в чудовищность этого!» — негодует шоумен.

Галкин подчернул, что граждане должны получать защиту и справедливое наказание по закону вне зависимости от того, «какой мы нации и кому молимся».

«Гражданин, независимо от своей национальности, должен чувствовать себя в безопасности. А человек убивающий, также независимо от национальности и положения, должен нести ответственность по всей строгости закона. Такие полицейские бросают тень на всю полицию, в которой служат много достойных сынов России», — пишет артист у себя Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 года в городе Орехово-Зуево был убит житель Дагестана. Вечером на одной из улиц города по неизвестной пока причине между 46-летним Сулли Юнусилау и тремя полицейскими, находившимся не при исполнении должностных обязанностей, возник конфликт. По самой распространённой в медиаполе версии, правоохранители стали приставать к потерпевшему, шутить над его внешностью и угрожать задержанием.

Выходец из Дагестана забежал в ближайшую аптеку и попросил работницу учреждения вызвать полицию. Однако оперуполномоченные его догнали, один из них показал сотруднице удостоверение, после чего злоумышленники принялись избивать мужчину. С травмами мозга пострадавшего дагестанца госпитализировали в больницу, где он скончался спустя неделю.

Следственные органы в отношении полицейских возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий. Один из них заключён под стражу, двое других находятся под домашним арестом. В ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение.

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