Архангельский губернатор призвал не омрачать День Победы происшествиями

Архангельск, , 14:27 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов призвал глав муниципальных образований встретиться накануне Дня Победы с организаторами митингов и шествий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы любимые народом светлые майские праздники не были омрачены происшествиями. Проводить разъяснительную работу, выйти на контакт с организаторами мероприятий — это прямая обязанность каждого руководителя», ­ — отметил Игорь Орлов.

Напомним, жители Архангельской области продолжают выражать протест в связи со строительством полигона ТКО в Ленском районе, куда планируют ввозить на хранение мусор из Москвы. 7 апреля в центре Архангельска был проведен несанкционированный митинг-шествие, в котором приняли участие тысячи северян. Губернатор проведение несогласованного мероприятия осудил и выразил надежду, что правоохранительные органы дадут справедливую оценку произошедшему. Полиция провела серию задержаний участников митинга, но проявление протестной активности это не ослабило — ежедневно в областном центре люди собираются ежедневно на главной площади с требованием остановить строительство полигона.

Добавим, что несмотря на неспокойную ситуацию, власти решили не отказываться от проведения первомайской демонстрации и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Всего в дни майских праздников в Архангельской области запланировано более 200 массовых мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 100 тысяч человек. Охранять общественный порядок на массовых мероприятиях будут 2,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел региона, личный состав полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Каждое из мест проведения торжеств предварительно обследуют сотрудники Росгвардии.

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