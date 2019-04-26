Костромского медведя-сироту устроили в специальный детсад в Твери

Кострома, , 14:22 — REGNUM Медвежонок из Костромского региона приехал в Центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Торопецком районе Тверской области. Об этом говорится на официальном сайте Центра.

«Косолапый костромич» стал 16-м обитателем «яслей» для медвежат-сирот. Малышу нет еще и года. Несколько дней назад он сам вышел к людям в одну из деревень на северо-востоке Костромской области. Скорее всего, мама-медведица погибла. Специалисты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды отловили медвежонка и отвезли в Тверь.

Центр спасения медвежат-сирот (Тверская область, Торопецкий район, деревня Бубоницы) занимается спасением и выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери. Осиротевшие малыши не могут выжить самостоятельно, ведь при рождении они весят всего 500 грамм и нуждаются в особой заботе. В Центре помогают малышам выжить и адаптироваться для самостоятельного существования в природе.

«Медвежонок находится в удовлетворительном состоянии. Учитывая, что животное поступило к нам из природы, то есть после выхода с медведицей из берлоги, медвежонок дикий, что гарантирует его успешную адаптацию в естественной среде после возвращения в природу. Наша задача — откормить малыша, чтобы он набрал достаточный вес, и уже в июле малыш будет готов к жизни на свободе», — сказали в Центре.

Мы работаем с животными, которые должны научиться выживать в дикой природе. Неотъемлемым условием этого умения является чувство страха к человеку. Если животное не боится людей, то в дикой среде оно не выживет и обречено на гибель или пожизненное заключение в клетке. Поэтому мы никоим образом не воспитываем медведей — мы обеспечиваем им условия, приближенные к их естественной среде обитания, и полувольное содержание, благодаря которому у них формируются все формы поведения, необходимые для жизни в дикой природе: пищевое, оборонительное, гнездостроительное, реакция страха на человека, — рассказал руководитель Центра спасения медвежат-сирот, биолог-охотовед Сергей Пажетнов,

Отметим, что в тверском центре реабилитации нынешний медвежонок не первый гость из Костромы. В 2016 году участковый спас сразу двух медвежат от стаи разъяренных собак. В тверском Центре Злата и Зема, так назвали найденышей, провели несколько месяцев и были выпущены в естественную среду обитания.