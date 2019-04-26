В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Москва, , 14:15 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, в Москве и Московской области действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Это связно с риском возникновения пожаров.

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Третий из пяти уровней погодной опасности объявлен в регионе с 21:00 26 апреля. Его действие продлится и 27 апреля. Добавим, что такой же уровень опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области.

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Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня в Москве сохранится практически по-летнему тёплая погода. Воздух прогреется до +22…+24 °С. Правда, в субботу, 27 апреля, ожидается небольшой кратковременный дождь и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 апреля, в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд. Воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск прогрелся до + 22,8 градуса.

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