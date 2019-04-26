Премия Шютценбергера присуждена исследователям из Индонезии — СМИ

Париж, , 14:02 — REGNUM Двое молодых исследователей из Индонезии получили премию имени Махара Шютценбергера от французско-индонезийской ассоциации научного развития (AFIDES) в посольстве Индонезии в Париже, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что одна работа была посвящена исследованию в области химии, а вторая — изменению в приобретении жилья в больших городах.

Председатель ассоциации AFIDES Элен Шютценбергер поздравила индонезийских исследователей и выразила надежду на то, что их научные труды принесут пользу развитию в Индонезии.

Напомним, премия Махара Шютценбергера ежегодно присуждается с 1991 года, чтобы помочь развитию науки в Индонезии.