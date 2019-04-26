Пятница, 26 Апреля 2019 года
14:40:30 МСК

Премия Шютценбергера присуждена исследователям из Индонезии — СМИ

Общество

Председатель ассоциации AFIDES поздравила индонезийских исследователей

Премия Шютценбергера присуждена исследователям из Индонезии — СМИ
Иллюстрация:  article.yeeyan.org
Наука в Азии

Париж, 26 апреля 2019, 14:02 — REGNUM  Двое молодых исследователей из Индонезии получили премию имени Махара Шютценбергера от французско-индонезийской ассоциации научного развития (AFIDES) в посольстве Индонезии в Париже, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что одна работа была посвящена исследованию в области химии, а вторая — изменению в приобретении жилья в больших городах.

Председатель ассоциации AFIDES Элен Шютценбергер поздравила индонезийских исследователей и выразила надежду на то, что их научные труды принесут пользу развитию в Индонезии.

Напомним, премия Махара Шютценбергера ежегодно присуждается с 1991 года, чтобы помочь развитию науки в Индонезии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить