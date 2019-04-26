Фанатская модификация для Skyrim добавляет в игру «режим автопилота»

Роквилл, США, , 13:58 — REGNUM Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim под ником PhysicsFish разработал для игры необычную модификацию. С её помощью в игре появляется режим «автопилота», а компьютер сам выполняет за игрока большинство действий, сообщает PCGamesN.

Модификация называется SkyTrek, она позволяет доверить компьютеру управление большинством игровых аспектов: перемещением персонажа, езде на лошади, бою с врагами и т.п. Таким образом, от игрока будет требоваться только запускать игру, модификацию и отдавать команду к действию.

При помощи SkyTrek можно упростить процесс перемещения по миру Скайрима (путешествие по виртуальной карте может занять от нескольких минут до часов) или использоваться для создания скриншотов или видео игрового процесса. Модификация уже доступна для скачивания.

Напомним, что ранее компания Bethesda анонсировала новое дополнение для ККИ (коллекционная карточная игра) The Elder Scrolls: Legends под названием «Война Альянсов». В нём появится более 100 новых карт, а сюжет будет посвящён войне между пятью враждующими фракциями.

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