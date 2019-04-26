Видео: Агрессивных «чайных» промоутеров задержал наряд полиции

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Промоутеров чайного магазина Hangetsu Tea на Невском проспекте в Санкт-Петербурге задержала полиция. Видео с инцидентом опубликовали на YouTube 25 апреля.

Около Базиликой Святой Екатерины Александрийской наряд полиции задержал группу промоутеров, зазывающих прохожих на дегустацию чая. Пользователь Макс Плохих снял, как это происходило. Ролик набрал уже 2 тысячи просмотров.

Комментарии под видео отражают настроение петербуржцев:

«Ну, почему для того, чтобы задержать тех, кто давно уже всем надоел и занимается открыто разводом и мошенничеством, потребовалось запустить целый флешмоб, придать огласке и чтобы об этом написали чуть ли не все интернет-сми??!"﻿ — возмущается Александр М.

В комментариях по каким-то причинам пользователи предположили, что среди задержанных лиц оказались не только промоутеры, а также те, кто пришел положить агрессивному маркетингу конец.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Петербурга запустили в социальных сетях протестную акцию #мынебудемчай. Под постами с хештегом они рассказывали свои истории о том, как представители компании Hangetsu Tea агрессивно зазывали их в свой магазин на якобы бесплатную дегустацию, а потом заставляли платить, не выпускали из магазина или оказывали иное психологическое давление. У горожан, по сообщениям пользователей, отнимали вещи, а один из авторов поста даже рассказывал о случае с поломанным носом: прохожие не хотели следовать за промоутерами.

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