Сотрудники Nonghyup оказали помощь фермерам в городе Пхочхон

Пхочхон, Южная Корея, , 13:53 — REGNUM Сотрудники одной из дочерней компаний National Agricultural Cooperative Federation приняли участие в волонтерском мероприятии по оказании помощи фермерам в городе Пхочхон (провинция Кёнгидо). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, около 40 сотрудников компании Nonghyup Mutual Saving Bank посетили ферму по выращиванию яблок, расположенную в районе Ёнчжун-мён города Пхочхон.

«Мы надеемся, что наши сотрудники хотя бы немного помогут фермеров. Впредь мы продолжим проводить различные волонтерские мероприятия, чтобы снова вдохнуть жизнь в сельское хозяйство», — сообщили представители компании.