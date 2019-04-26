Пятница, 26 Апреля 2019 года
16:56:54 МСК

Сотрудники Nonghyup оказали помощь фермерам в городе Пхочхон

Общество

Около 40 сотрудников компании приняли участие в волонтерской деятельности

Пхочхон, Южная Корея, 26 апреля 2019, 13:53 — REGNUM  Сотрудники одной из дочерней компаний National Agricultural Cooperative Federation приняли участие в волонтерском мероприятии по оказании помощи фермерам в городе Пхочхон (провинция Кёнгидо). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, около 40 сотрудников компании Nonghyup Mutual Saving Bank посетили ферму по выращиванию яблок, расположенную в районе Ёнчжун-мён города Пхочхон.

«Мы надеемся, что наши сотрудники хотя бы немного помогут фермеров. Впредь мы продолжим проводить различные волонтерские мероприятия, чтобы снова вдохнуть жизнь в сельское хозяйство», — сообщили представители компании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить