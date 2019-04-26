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«Будет сложно»: власти Москвы предупреждают о пробках

Общество

В ЦОДД предупреждают о «дачных пробках»

«Будет сложно»: власти Москвы предупреждают о пробках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка

Москва, 26 апреля 2019, 13:37 — REGNUM  В Москве 26 апреля ожидаются пробки, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«Вечером на дорогах будет сложно», — говорится в тексте.

В ЦОДД предупреждают о «дачных пробках» и советуют автовладельцам выезжать за город до 15:00 или после 21:30.

По состоянию на 13:32 в Москве движение затруднено, информирует сервис «Яндекс.Пробки». Дорожная ситуация ухудшится до 7 баллов с 17:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве назрела проблема штрафов, выписанных работникам скорой помощи во время рабочей смены за парковку в неустановленных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские автовладельцы как новый вид нефти: эксперт о проблеме штрафов

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Автотранспортные проблемы Москвы
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