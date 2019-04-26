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В Казахстане планируют отменить осмотр транспорта при первичной регистрации

Общество

Функции регистрационно-экзаменационных подразделений планируется передать в государственную корпорацию «Правительство для граждан»

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  С 1 июля 2019 года в Казахстане планируют ликвидировать регистрационно-экзаменационные подразделения полиции. Об этом заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Алибек Кенесбаев, сообщает 26 апреля агентство Informburo.

По его словам, функции регистрационно-экзаменационных подразделений планируется передать в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Кенесбаев добавил, что МВД также планирует отменить осмотр транспорта при первичной регистрации автомобиля. Часть штатного состава регистрационно-экзаменационного подразделения планируется передать в строевые подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года в Казахстане было продано 8 846 новых автомобилей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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