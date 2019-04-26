Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию

Москва, , 12:52 — REGNUM Власти Королевства Марокко удовлетворили требование Генеральной прокуратуры РФ о выдаче правоохранительным органам России члена бандформирований Рамазана Саламова. Уроженец Дагестана экстрадирован в Россию 26 апреля, сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2016 году он выехал за пределы России. Правоохранительные органы объявили его в международный розыск, а суд заочно приговорил его к заключению под стражу. По данным ФСБ, боевик из Дагестана примкнул к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и воевал в Сирии.

В июле 2018 года члена НВФ задержали в городе Касабланка в Марокко. Спустя месяц Генпрокуратура обратилась в минюст этой страны с запросом о его выдаче, который удовлетворили на основании предоставленных доказательств его преступной деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году был экстрадирован в Россию из Германии уроженец Дагестана Абдула О., воевавший в составе незаконного вооружённого формирования на территории Сирии. В марте 2019 года был экстрадирован из Боснии и Герцеговины обвиняемый в пособничестве члену бандформирования уроженец Дагестана Магомед Исаков.

Власти Бельгии в 2018 году экстрадировали в Россию российского гражданина Али Гехаева, который обвиняется в финансировании деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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