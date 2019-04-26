Редактор «Первого канала» считает, что женщина не может быть автоэкспертом

Москва, , 13:50 — REGNUM Генеральному директору BlaBlaCar Ирине Рейдер отказали в участии в эфире телепередачи «Доброе утро» Первого канала из-за того, что она женщина. Эту историю рассказала сама Ирина на своей странице в Facebook.

По словам Рейдер, в среду в компанию по поиску попутчиков позвонили редакторы «Первого канала» и попросили поучаствовать в эфире в рамках сюжета «Как сэкономить на майских праздниках». Представители BlaBlaCar согласились. Далее Ирина приводит состоявшийся диалог:

«Р (редактор передачи «Доброе утро»): Формат будет такой: корреспондент едет за рулем и берет интервью у вашего эксперта.

PR (PR — менеджер BBC): Да, отлично.

Р: А кто будет спикером?

PR: Наш генеральный директор Ирина Рейдер.

Р: Ой… у вас же был замечательный парень .

С: Да, у нас был генеральный директор Алексей Лазоренко, а сейчас Ирина Рейдер.

PR: Да, я знаю, что в прошлом году у вас сменился генеральный директор. Но Ирина как спикер не подходит. Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист — это мужчина. Или автомобильный эксперт — мужчина, но не женщина. Может быть, вы, Сергей, сможете дать нам интервью?»

PR-менеджер компании отказался от предложения, сказав, что мужчин-спикеров у них нет, а Рейдер, как генеральный директор, отлично подойдет в качестве эксперта-представителя. Однако чуть позже редакторы программы «Доброе утро» перезвонили и сообщили, что соберут мнения от пользователей сервиса. По их словам, это будет органичнее.

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