Путин присвоил звание Героя Труда сотруднице новосибирского отделения ЗСЖД

Новосибирск, , 12:51 — REGNUM Дежурной по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Новосибирской области Ольге Бочкаревой указом президента присвоено звание Героя Труда Российской Федерации — «За особые трудовые заслуги перед государством и народом». Соответствующая информация размещена на сайте Кремля сегодня, 26 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Бочкарева работает на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги уже более 35 лет, из которых более 25 лет возглавляет бригаду одного из крупнейших горочных комплексов на сети железных дорог.

Она одной из первых в стране освоила технологию автоматизированного роспуска вагонов с использованием новейшей системы горочной автоматической централизации.

В 2013 году за мастерство и профессионализм, большой вклад в повышение эффективности работы ей было присвоено звание «Мастер формирования поездов I класса». Ею было подготовлено более 20 «горочников» — работников сортировочных горок.

За большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодого поколения в 2017 году Бочкарева избрана председателем комиссии по организации наставнической деятельности на железнодорожной станции Инская по подготовке дежурных по сортировочной горке.

Отметим, что Ольга Бочкарева создала систему наставничества работников горочного комплекса. Её индивидуальный метод работы по наставничеству «Рабочее место как звено организации производственного процесса» получил развитие на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.

Ольга Бочкарева в 1997 году была награждена именными часами министра путей сообщения, в 2001 году — Юбилейной медалью «100 лет Транссибирской магистрали», в 2003 году — Знаком «Почетный железнодорожник», в 2007 году — Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, в 2014 году — Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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