Суд обязал Минобороны отреставрировать здание на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга установил, что структуры Минобороны России неудовлетворительно содержат выходящее на Дворцовую площадь здание «Штаба Гвардейского корпуса», являющееся объектом культурного наследия федерального значения.

Чиновники Смольного обратились в суд и выиграли дело против оборонного ведомства, сообщили 26 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено специалистами КГИОП в августе 2018 года, на лицевом фасаде здания по адресу Дворцовая площадь, д. 4, лит. А, наблюдаются локальные участки шелушения штукатурного слоя. Также зафиксирована деструкция штукатурного слоя с локальным участком обнажения кирпичной кладки на уровне второго этажа.

В Ленинский районный суд Санкт-Петербурга был подан иск к ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны. В исковом заявлении КГИОП просил о понуждении собственника исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия.

Ответчик исковые требования не признал, настаивая на том, что данные требования следует адресовать Департаменту строительства Министерства обороны РФ.

Однако суд не согласился с этим аргументом и обязал ответчика в течение 24 месяцев произвести работы по реставрации лицевых фасадов здания «Штаб Гвардейского корпуса».

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