Новый зал филармонии на Среднем Урале «завис» на этапе концепции?

Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM Новый зал Свердловской филармонии, из-за которого могут снести жилой дом в Екатеринбурге, пока так и остался в рамках художественной концепции. Об этом заявил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Радченко признал, что вокруг филармонии скопилось много слухов, хотя всё находится на зачаточном уровне.

«К проекту даже не приступали! Есть лишь художественная концепция. Чтобы приступить к проектированию, нужно соблюсти ряд условий, и они должны быть основаны на нормах российского законодательства», — сказал областной чиновник.

Замминистра заверил журналистов, что областной минкульт отслеживает ситуацию с жильцами дома на Карла Либкнехта, которые опасаются сноса.

«Никто не будет делать во вред или вопреки. Есть много, кому контролировать. Люди обращаются, и представители власти должны реагировать на другое обращение», — заявил Радченко.

Пока же неясно, как дальше будет развиваться тема с новым залом.

«Время покажет, как это всё будет развиваться, но всё будет сделано в рамках законов!», — подытожил чиновник.

Напомним, жильцы дома на ул. Карла Либкнехта в Екатеринбурге опасаются, что для постройки нового корпуса Свердловской филармонии будет снесён их дом. Прокуратура уже несколько раз реагировала на происходящее и даже официально предостерегла директора учреждения, чтобы тот не злоупотреблял скупкой квартир в жилом доме. А несколько дней назад жильцы дома опубликовали скан ответа из надзорного ведомства: в документе строительство нового зала на месте жилого дома признали незаконным.

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