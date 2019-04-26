Коломойский подал пять исков против национального банка Украины

Киев, , 12:18 — REGNUM Бывший собственник «Приватбанка», олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков против национального банка Украины, сообщило 26 апреля издание «Новое время. Бизнес».

Иски были поданы в Хозяйственный суд Киева 19 апреля. В них оспариваются пять кредитных договоров с участием Коломойского и его поручительство по ним.

Первые слушания состоятся 10, 22 и 23 мая.

Юристы уверены, что с помощью этих исков Коломойский хочет подстраховать решение Печерского суда, который признал незаконной национализацию «Приватбанка» в 2016 году.

Напомним, Игорь Коломойский требует у Украины компенсировать $2 млрд, потерянные во время национализации банка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что возврат «Приватбанка» Коломойскому может привести Украину к дефолту.

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