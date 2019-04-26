Будет разработана система упрощения порядка хранения и ношения кортиков

Москва, , 12:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и города Севастополя, состоявшейся 18 марта 2019 года, в связи с пятой годовщиной принятия в Российскую Федерацию Республики Крым.

В срок до 15 июня 2019 года Правительству Российской Федерации совместно с Росгвардией поручено дополнительно рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков и представить соответствующие предложения.

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Это решение можно только повествовать. Но пока все упирается в то, каким образом этот порядок будет упрощен. После того, как я еще в 2015 году задал президенту этот вопрос на большой пресс-конференции, прошло два с половиной года, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ председатель Союза журналистов Севастополя, член Общественной Палаты Севастополя, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев, — До июня 2018 года вырабатывался механизм и порядок реализации решения президента кортики вернуть. Однако этот механизм очень тяжел и практически не реализуем. На сегодняшний день все те решения, которые приняты на законодательном уровне, все документы, которые являются подзаконными актами настолько нежизненны, что практически не работают».

«Сейчас десятки тысяч человек, которые обладают кортиками — а это не только офицеры запаса, но и их жены, вдовы, наследники — владеют кортиками, которые соответствующим образом не зарегистрированы. А регистрация, довольно сложна. В советское время не требовалось никакой регистрации — кортик являлся предметом формы одежды. Но чьим-то, на мой взгляд, бездумным решением, в 2012 году он был выведен из разряда формы одежды. До этого времени морские офицеры, увольняемые в запас с правом ношения форменной одежды, имели право оставить у себя кортик. Но после 2012 года появилась норма, которая требует, чтобы офицеры после увольнения в запас сдавали кортики. Кому в голову пришла эта идея, при существовании с 1996 года закона об оружии? Десятки лет в Советском флоте кортик оставался и являлся семейной реликвией, в императорском флоте — тем более к холодному оружию было соответствующее отношение», — отметил председатель Союза журналистов Севастополя.

«Но с 2015 года этот процесс пошел — президент после моего вопроса на большой пресс-конференции «дал добро» кортики вернуть. Но пока все решения, которые приняты, настолько нежизненны, что сейчас практики любой офицер, обладающий кортиком, выйдя 9 мая на торжественное прохождение, может быть подвергнут допросу сержантом полиции, который спросит, на каком основании он носит с собой кортик. Ни у кого на сегодняшний день нет соответствующего разрешения Росгвардии. Почему? Да потому что оформить это разрешение очень непросто. Необходимо, например, пройти медкомиссию. Ну кто, например, из ветеранов, в 85-летнем возрасте начнет проходить медкомиссию? Нужно приобрести сейф для хранения кортика, оповестить участкового, прийти с этим пакетом в Росгвардию, и получить соответствующее разрешение. Да ветерану проще сказать, что у него давно нет кортика, он его где-то забыл или потерял. Никто в Севастополе — а это десятки тысяч человек, уволенных в запас, при том, что Севастополь — город морской — подобного разрешения в Росгвардии не оформил. Смею Вас в этом заверить», — рассказал Сергей Горбачев.

«Этим и был вызван мой второй вопрос об этой ситуации — упростить порядок оставления кортика военнослужащим. Тем более, что у нас на кухнях остается масса холодного оружия, в виде разделочных топориков, различных ножей, которые, по сути, являются гораздо более опасными, чем морской кортик. И статистки о том, чтобы кортик когда-либо применялся в неправовых действиях, нет. Я считаю, что необходимо принять очень простое решение — министр обороны, увольняя в запас офицеров с правом ношения форменной одежды, автоматически оставляет у него кортик. То есть необходимо вернуть кортику статус элемента форменной одежды», — продолжил свой рассказ член Общественной палаты Севастополя.

«К сожалению, проблема кортиков выходит за рамки чисто правовой темы, и свидетельствует о том, что у нас бюрократический и чиновничий механизмы настолько заскорузлы и тяжеловесны, что и до настоящего состояния он прорабатывался в течение двух с половиной лет. Что же говорить о более серьезных вещах государственного масштаба? Это тема эффективности управления государством, по большому счету», — подчеркнул общественный деятель.

«Я обращался к Президенту России Владимиру Путину со своими вопросами, потому что верю, что здравый смысл восторжествует, и препятствия для возврата кортиков не будут создаваться на совершенно пустом месте», — завершил свой комментарий Сергей Горбачев.

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