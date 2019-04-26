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Путин приветствовал участников смены «Служу Отечеству!» в Орлёнке

Общество

На смену съехались активистов военно-патриотического направления Российского движения школьников

Москва, 26 апреля 2019, 12:08 — REGNUM  Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественной церемонии открытия IV Всероссийской специализированной смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!», сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, смена проходит в преддверии главного праздника — Дня Победы — и объединяет целеустремлённых ребят: активистов военно-патриотического направления Российского движения школьников.

«В программу смены включены основы военной тактики и ориентирования, туристская и альпинистская подготовка, уроки рукопашного боя. Все нелёгкие испытания будут участникам по плечу», — выразил уверенность Путин и пожелал с пользой провести смену «Служу Отечеству!».

Как сообщает ИА REGNUM, III Всероссийская специализированная смена военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» проходит в ВДЦ «Орлёнок» с 26 апреля по 16 мая 2019 года.

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Российское движение школьников
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