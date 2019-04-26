Житель Крайстчерча признал вину в распространении трансляции теракта

Веллингтон, , 12:09 — REGNUM Мужчина, распространявший трансляцию террористического акта в Новой Зеландии, признал себя виновным, сообщает 26 апреля Associated Press.

Житель города Крайстчерч, где произошло массовое убийство прихожан двух мечетей, в настоящее время находится под арестом, приговор в его отношении будет озвучен 14 июня. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Обвиняемый отправлял запись трансляции неизвестным лицам и просил их посчитать количество убитых. В общей сложности он отправил видео 30 людям.

Напомним, после террористического акта, унесшего жизни 50 человек, власти страны запретили распространение трансляции, сделанной террористом, а также его манифест, в котором он пропагандирует экстремистские взгляды. В нарушении данного законы были обвинены уже по меньшей мере шесть человек.

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