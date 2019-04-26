В Калужской области 41 населенный пункт загрязнен радиацией после Чернобыля

Калуга, , 11:44 — REGNUM В Калужской области 300 населенных пунктов в девяти административных районах находятся в границах зон радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

По данным ведомства, наиболее интенсивному радиоактивному загрязнению подвергся 41 населенный пункт — в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах, где плотность загрязнения почвы составляет от 5 до 15 Ки/км.².

Спустя 33 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС в Жиздринском, Ульяновском, Людиновском и Хвастовичском районах Калужской области до сих пор регистрируются пробы дикорастущих грибов, ягод и мяса диких животных, превышающие гигиенические нормативы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Нарушение правил эксплуатации привело к взрывам и разрушению реактора. Радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов Российской Федерации. Наиболее пострадавшими от Чернобыльской катастрофы являются территории Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областей.