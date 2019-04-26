Кодзима: Death Stranding принесет в жанр игр с открытым миром что-то новое

Нью-Йорк, США, , 11:43 — REGNUM Новая игра Хидео Кодзимы Death Stranding привнесёт в жанр видеоигр с открыт миром «что-то новое», согласно выражению самого японского геймдизайнера. Об этом 26 апреля сообщил портал GamesRadar.

Во время совместного мероприятия с актером Норманом Ридусом, которое прошло в Нью-Йорке Кодзима заявил, что в реальном мире происходит очень много всего, но в сегодня люди зачастую не связаны с реальным миром.

Разработчик отметил, что он поместил эти мысли как метафору в Death Stranding и добавил, что ключевым словом для его проекта является слово «связь» (connection).

«Я также добавил действительно новую идею. Вы подключаете игру, и все играют в нее вместе, и вы будете связаны, все также будут связаны вместе», — сказал Кодзима.

Геймдизайнер пошутил, что он пока что не может сообщить больше, так как не хочет, что бы его «лишили связи с Sony».

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Напомним, Death Stranding будет эксклюзивом PlayStation 4. Игра станет первым самостоятельным проектом студии Kojima Productions.

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