Пятница, 26 Апреля 2019 года
12:11:00 МСК

В Петербурге временно «сузят» вантовый мост через Неву

Общество

Работы займут менее 2,5 суток

В Петербурге временно «сузят» вантовый мост через Неву
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вантовый мост

Санкт-Петербург, 26 апреля 2019, 11:32 — REGNUM  Движение по внутреннему кольцу КАД на Большом Обуховском мосту через Неву в Санкт-Петербурге временно ограничат до двух полос. Это необходимо для восстановления элементов конструкции деформационного шва, сообщили 26 апреля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», обслуживающем КАД.

На мосту, который в обиходе петербуржцы называют «вантовым», с 00:00 мск 27 апреля до 7:00 мск 29 апреля будут перекрыты для движения первая и вторая полосы движения.

«По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Информация о перекрытии полос движения будет доступна водителям на табло и знаках переменной информации, а в районе перекрытий установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры и дорожные конусы, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«Все работы с ограничением пропускной способности на вантовом мосту планируется завершить до начала майских праздников. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены», — добавил Пузыревский.

Читайте также: Утверждён график разводки мостов в Петербурге в 2019 году

Напомним, что Большой Обуховский — единственный неразводной мост через Большую Неву, и по нему круглосуточно можно попасть с одного берега реки на другой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить