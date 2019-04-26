В Петербурге временно «сузят» вантовый мост через Неву

Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Движение по внутреннему кольцу КАД на Большом Обуховском мосту через Неву в Санкт-Петербурге временно ограничат до двух полос. Это необходимо для восстановления элементов конструкции деформационного шва, сообщили 26 апреля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», обслуживающем КАД.

На мосту, который в обиходе петербуржцы называют «вантовым», с 00:00 мск 27 апреля до 7:00 мск 29 апреля будут перекрыты для движения первая и вторая полосы движения.

«По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Информация о перекрытии полос движения будет доступна водителям на табло и знаках переменной информации, а в районе перекрытий установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры и дорожные конусы, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«Все работы с ограничением пропускной способности на вантовом мосту планируется завершить до начала майских праздников. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены», — добавил Пузыревский.

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Напомним, что Большой Обуховский — единственный неразводной мост через Большую Неву, и по нему круглосуточно можно попасть с одного берега реки на другой.