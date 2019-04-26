В Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Бакуров

Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 26 апреля, на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича. Горжусь, что имел счастье быть с ним знакомым и пообщаться лично. Он был великим и мужественным человеком. Светлая память», — написал на своей странице в социальной сети Facebook губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дмитрий Алексеевич Бакуров родился 7 февраля 1922 года. В июле 1941 года добровольцем по путёвке комсомола призван в Красную Армию. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Десну, Днепр, Припять. Как освободитель прошёл через Белоруссию, Польшу и Чехословакию. Был дважды ранен, контужен. Закончил войну под Прагой. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве — в 1945, 1990, 2000, 2005 и 2010 годах.

Полковник в отставке Дмитрий Бакуров входил в состав Новосибирского областного организационного комитета «Победа», был заместителем председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы, председателем комиссии по увековечению памяти погибших и умерших ветеранов войны и военной службы, руководил секцией Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

За мужество и героизм Дмитрию Бакурову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награждён орденом Ленина; двумя орденами Отечественной войны 1-й степени; орденом Красной Звезды; медалью «За отвагу».

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.