Пятница, 26 Апреля 2019 года
11:34:44 МСК

В Свердловской области вводят особый противопожарный режим

Общество

Он действует уже в 19 муниципалитетах

Екатеринбург, 26 апреля 2019, 11:27 — REGNUM  В Свердловской области на территории 19 муниципалитетов действует особый противопожарный режим. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Такой режим уже введён в Каменске-Уральском, Екатеринбурге, Асбесте, Алапаевске, Берёзовском, Сухом Логу, Первоуральске и многих других муниципалитетах.

Как отмечают в МЧС, вводить такой режим представители ведомства рекомендуют главам территорий. Такие рекомендации поступают после того, как сошёл снег и наступила ветреная сухая погода. При таком режиме полностью запрещаются на природе действия с открытым огнём. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, проводить палы травы и огневые работы.

Нарушение режима может обернуться штрафами, а при наличии тяжёлых последствий и уголовным наказанием, отмечают в МЧС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить