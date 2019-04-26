В Свердловской области вводят особый противопожарный режим

Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области на территории 19 муниципалитетов действует особый противопожарный режим. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Такой режим уже введён в Каменске-Уральском, Екатеринбурге, Асбесте, Алапаевске, Берёзовском, Сухом Логу, Первоуральске и многих других муниципалитетах.

Как отмечают в МЧС, вводить такой режим представители ведомства рекомендуют главам территорий. Такие рекомендации поступают после того, как сошёл снег и наступила ветреная сухая погода. При таком режиме полностью запрещаются на природе действия с открытым огнём. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, проводить палы травы и огневые работы.

Нарушение режима может обернуться штрафами, а при наличии тяжёлых последствий и уголовным наказанием, отмечают в МЧС.