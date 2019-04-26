Прокуратура США начала расследование в отношении Facebook

Нью-Йорк, США, , 11:16 — REGNUM В США прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей социальной сети, сообщила генпрокурор штата Летиция Джеймс на своей странице в Twitter.

«Мы запускаем расследование в связи с несанкционнированным сбором 1,5 млн контактных данных с электронных адресов их пользователей», — пишет прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, Facebook использовала персональные данные пользователей для ведения конкурентной борьбы. По данным телеканала NBC News, одним компаниям соцсеть предоставляла доступ к таким данным пользователей, а другим отказывала в нём. Сейчас Facebook грозит штраф на сумму до $5 млрд.

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