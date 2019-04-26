В коммунальной сфере Калужской области выявлено более 1800 нарушений закона

Калуга, , 11:15 — REGNUM Более 1800 нарушений закона было выявлено прокурорским надзором с начала 2019 года практически во всех сегментах жилищно-коммунальной сферы Калужской области. Как сообщила 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, значительная часть нарушений была допущена управляющими организациями при содержании жилищного фонда, проведении работ по его текущему ремонту, начислении потребителям платы за жилищно-коммунальные услуги.

Несмотря на имеющиеся случаи отравления граждан бытовым газом, далеко не всегда соответствует предъявляемым требованиям организация работы по техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Также в регионе были выявлены факты ненадлежащего содержания лифтового оборудования.

По-прежнему актуальными остаются вопросы своевременности взаиморасчетов между управляющими и ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы. Ежегодно только мерами прокурорского реагирования обеспечивается погашение задолженности на сумму, превышающую 100 млн рублей.

Нарушения законодательства допускаются и самими ресурсоснабжающими организациями, которые не принимают должных мер по обеспечению сохранности, модернизации, ремонту инженерных и сетевых коммуникаций. Нередко бесперебойное и качественное снабжение потребителей коммунальными услугами становится возможным лишь после вмешательства прокуроров.

«Прокурорскими проверками были пресечены нарушения законодательства при подготовке к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в прохождении отопительного периода. Повсеместно выявлены факты бездействия органов местного самоуправления в рамках муниципального жилищного контроля», — сказала Искрина Лепёхина.

С начала 2019 года меры прокурорского реагирования принимались и в отношении регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной жилищной инспекции области, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также органов местного самоуправления, которые не в полной мере реализуют возложенные на них полномочия.