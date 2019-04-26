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Новый музей Зои Космодемьянской построят к 2020 году

Общество

Центральной экспозицией музея станет зал памяти и славы героев

Москва, 26 апреля 2019, 11:11 — REGNUM  Строительство нового музея Зои Космодемьянской в Рузе Московской области планируется завершить в 2020 году, сообщили в Минкультуры РФ.

Площадь военно-исторического музея Зои Космодемьянской составит более 1,6 тыс. кв. метров, он будет состоять из нескольких залов.

Центральной экспозицией музея станет зал памяти и славы героев. Он будет построен в форме звезды. В экспозиции будут использоваться интерактивные и мультимедийные технологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, на строительство музея Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа Московской области выделено 460 млн рублей.

Подробнее: На строительство музея Зои Космодемьянской выделено 460 млн рублей

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