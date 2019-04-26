Колыма: люди часами ждут автобуса под открытым небом, зато есть фонтаны

Сусуман, Магаданская область, , 11:22 — REGNUM Транспортное сообщение в Хасынском городском округе Магаданской области налажено так, что люди в райцентре — посёлке Палатка — вынуждены по полдня ждать автобуса под открытым небом, несмотря на дождь, холод, снег, а долгожданный рейс может так и не случиться. О том, как живётся на Колыме, рассказал Александр Лопухов из посёлка Стекольный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Колыма — Путину: «Так дальше жить невозможно!»

Мужчина прислал в редакцию ИА «Весьма» письмо, в котором подробно описал поездку в центр Хасынского городского округа — посёлок Палатка, и перечислил проблемы посёлка Стекольный. Александр Лопухов возмущён тем, что глава округа Борис Соколов заявил в докладе главе региона Сергею Носову: «Проблем в муниципалитете практически нет».

Опровергая эти слова, житель Стекольного в подробностях пишет о том, как поехал в посёлок Палатка получить госуслугу по замене паспорта в связи с тем, что ему исполнилось 45 лет. Путешествие его начинается с остановки, которой нет, — в августе 2018 года в Стекольном был разрушен автомобильный мост, и теперь транспорт ходит прямо по центру села мимо школы и под окнами жилых домов. Место посадки людей также перенесено туда, где нет остановочного пункта: «люди топчутся в ожидании автобуса прямо на проезжей части», без возможности присесть и под открытым небом.

Получив госуслугу в посёлке Палатка и освободившись в 15:00, мужчина вынужден ждать автобус домой до 18:10 — при том, что для пассажиров рейсового транспорта не предусмотрено места для ожидания автобуса.

Читайте также: ФОК «Президентский» на Колыме: среди обшарпанных зданий и дырявого асфальта

«Идёт мерзкий снег с дождём, вода течёт за шиворот, под ногами сыро. Автовокзал заперт, территория с ужасным, ржавым ограждением из криволинейного дорожного бруса в два ряда, очень похожа на загон для скота. Пассажиры ждут автобусы у края проезжей части, под брызгами из-под колёс грузовиков. Бабушка сиротливо сидит прямо на промерзшем, грязном бордюрном камне рядом с мусорным баком. Обледенелые грязные лавочки стоят прямо под открытым небом. И вот эти пассажиры, страдающие от отсутствия места ожидания рейсового транспорта, по мнению господина Соколова, не являются проблемой в Хасынском городском округе?, — недоумевает Александр Лопухов.

Возвращаться домой он был вынужден на такси — в назначенное время автобус не приехал. Транспорт сломался, и заменить его другим не посчитали нужным. Вместо 45 рублей за билет житель Стекольного был вынужден заплатить 400 рублей за такси. Эту ситуацию он считает абсурдной.

«Посёлок Палатка по сравнению с 90-ми годами заметно похорошел. Красивые дома, дорожки, детские площадки, фонтаны. ФОНТАНЫ! На Колыме! В книгу рекордов по количеству фонтанов на душу населения посёлок Палатка попал! Девять месяцев зима! Фонтаны выключены, а теплого помещения с туалетом для ожидающих пассажиров рейсового транспорта господа не додумались возвести? Это ведь райцентр! Сюда приезжают сотни жителей округа. Кому к врачу, кому в ГАИ, кому в Пенсионный фонд, к нотариусу, в суд и так далее. Господин Соколов на рейсовом транспорте не ездит? Проблем нет?» — написал также Александр Лопухов в своём письме.

Читайте также: В колымском посёлке 20 лет нет горячей воды, зато появится дорогой стадион

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года жители Колымы собирали подписи под коллективным письмом на «Прямую линию» президента России Владимира Путина. Люди жаловались на невыносимые условия жизни.

«Мы тут не живем, а выживаем! Цены на продукты питания в три-четыре раза выше, чем в центральных районах страны. Электроэнергия дорогая, коммуналка заоблачная, а зарплаты небольшие. Работы нет. Привозят вахтовым методом людей из Узбекистана, Китая и так далее! Потому что местным надо платить северные надбавки, а с приезжими такой проблемы нет. Малый бизнес загибается из-за местных монополистов, которые захватили город. Рыба, икра, авиаперевозки, топливо — всё монополизировано и недоступно для местного населения! Цены на всё просто неподъёмные! У людей не остаётся выбора! Всё больше растёт безработица. Здравоохранение на низшем уровне. Специалистов не хватает, и никто приезжать сюда не хочет, потому что недостаточное финансирование. Зарплату подняли, а бюджет остался тот же, в результате острая нехватка не только специалистов, но и расходных материалов», — писали президенту люди.