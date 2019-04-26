Оренбург, , 10:48 — REGNUM

В Оренбургской области объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Он будет сохраняться с 26 апреля по 2 мая, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожар (cc) Сергей Лиманский

По данным ведомства, в Оренбуржье отмечен значительный рост числа лесных и степных пожаров по сравнению с 2018 годом. Так, с начала 2019 года зарегистрировано 19 случаев возгораний на землях лесного фонда на общей площади 133,76 га и 494 степных пожара на общей площади почти 731 га. Для сравнения: с начала 2018 года (по состоянию на 26 апреля) фиксировали два лесных пожара на площади 18,670 га и 236 фактов загораний сухой травы на площади 427,871 га.

По данным ФГУБ «Приволжское УГМС», с 26 апреля по 2 мая температурный фон в дневные часы ожидается сравнительно теплым. Ветер будет усиливаться от умеренного до порывистого и лишь местами по области пройдет небольшой дождь.