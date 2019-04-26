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В 2019 году в оздоровительные лагеря отправятся 92 тыс. калужских детей

Общество

На летнюю оздоровительную кампанию детей и подростков в областном бюджете выделено 176 млн рублей

Калуга, 26 апреля 2019, 10:47 — REGNUM  В Калужской области с 2019 года организация отдыха и оздоровления детей осуществляется по новой государственной программе, которая будет действовать до 2024 года, сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

По информации ведомства, в предстоящий летний период оздоровительным отдыхом, образовательной и трудовой занятостью планируется охватить 92 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет (это 89% от общего числа детского населения области), в том числе более 26 тысяч 700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году детей примут 16 загородных лагерей, четыре санатория и учреждения санаторного типа, 341 учреждение с дневным пребыванием, четыре лагеря труда и отдыха, 11 туристических и палаточных лагерей и один специализированный лагерь. Также дети будут традиционно заняты на пришкольных участках и досуговых площадках, в организациях дополнительного образования и культурно-досуговых центрах, примут участие в туристических походах.

Властями региона планируется организованный отдых юных калужан и за пределами области — в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», на побережье Черного моря, и в Белоруссии.

Всего на организацию детской оздоровительной кампании в 2019 году в областном бюджете предусмотрено 176 млн рублей, из них 107 млн рублей — на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На организацию лагерей с дневным пребыванием муниципалитетам выделена субсидия 27,9 млн рублей. Средства местных бюджетов запланированы в объёме не менее 49 млн рублей, 50 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждений. Также планируется привлечение средств родителей, спонсоров, предприятий и организаций.

В 2018 году на летний оздоровительный отдых отправились 89 тысяч детей Калужской области.

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Организация летнего отдыха детей
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