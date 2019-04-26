В Москве вдвое увеличилось число детей, родившихся после ЭКО

Москва, , 10:41 — REGNUM В Москве выросло число детей, которые родились после ЭКО, сообщили 26 апреля в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«В 2018 году в Москве после ЭКО по ОМС родилось более 740 детей, что почти в два раза больше, чем за предыдущий год», — рассказали в департаменте.

Также увеличилось число клиник, предлагающих ЭКО. Если в 2015 году их было 15, то в 2018 — 39. Вырос и процент наступления беременности после ЭКО по ОМС: в 2017 году — 30%, в 2018 году — 33,8%.

В департаменте отмечают, что кроме столичных стационаров, пациенты могут обратиться в федеральные, ведомственные и коммерческие центры — процедура будет проведена по полису ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России количество абортов снизилось на 9,6%, то есть почти на 60 тыс. случаев, за семь лет — более чем на 39%.

Читайте ранее в этом сюжете: Число абортов в России снизилось почти на 40%