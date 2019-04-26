Борьбу с бедностью в Северной Осетии начнут с села Раздзог

Владикавказ, , 10:40 — REGNUM Власти Северной Осетии намерены разработать программу борьбы с бедностью. На примере одного села будет опробован пилотный проект. Этим селом выбран Раздзог в Правобережном районе, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе главы региона.

Специалисты министерства труда и социального развития РСО-Алания обойдут все дома в этом селе и соберут информацию о доходах и расходы сельчан и получаемых социальных пособиях, а также уточнят, работают или нет местные жители и где.

После этого будут определены несколько групп населения. Как считает глава республики Вячеслав Битаров, «следует усилить помощь государства именно тем людям, которые в силу объективных обстоятельств, в том числе ограниченных возможностей здоровья, не могут работать».

А для тех, кто хочет заняться бизнесом, будут предусмотрены меры государственной поддержки для открытия своего дела. Будет оказана также помощь в трудоустройстве тем гражданам, кто не намерен заниматься бизнесом, но готов работать на предприятиях реального сектора экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Министерство труда и соцзащиты России сообщило о начале пилотного проекта по снижению бедности. Механизмы борьбы будут отрабатываться в восьми субъектах РФ в том числе в Томской, Новгородской, Ивановской, Нижегородской, Липецкой областях, Татарии, Приморском крае и Кабардино-Балкарии.

По данным Росстата, в Кабардино-Балкарии почти четверть населения входит в категорию бедных.