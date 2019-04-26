«Адыгея всегда будет родиной»: глава Адыгеи встретился с диаспорой в Турции

Майкоп, , 10:34 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках визита делегации республики в Турцию встретился с представителями черкесской ассоциации города Дюздже. Встреча состоялась 25 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Черкесская ассоциация Дюздже объединяет до 40 тыс. человек, черкесы компактно проживают в ряде поселений, в том числе в ауле Копрюбаши (Хачезмий) и ауле Максудийе, где побывал глава Адыгеи. На встречу с делегацией с исторической родины пришли почти все жители аулов.

«Спасибо вам за теплый прием. Нам приятно знать, что адыги за рубежом не только чтут, но и сохраняют национальную культуру, язык, являются его носителями. Мы только приветствуем такое бережное отношение к истории нашего народа и будем вам оказывать в этом всю необходимую поддержку. Об этом также шла речь в ходе уже состоявшихся официальных переговоров с представителями органов власти Турции, её субъектов, в том числе и с губернатором провинции Дюздже и мэром города. Наша республика заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Турцией, реализации как гуманитарных, так и экономических проектов. Здесь мы рассчитываем и на поддержку большой адыгской диаспоры, которая может стимулировать развитие достигнутых договоренностей», — сказал на встрече Мурат Кумпилов.

На встрече представители черкесской (адыгской) диаспоры интересовались, чем живёт Адыгея, перспективами развития региона, мероприятиями программы поддержки соотечественников за рубежом и помощи в адаптации тем, кто решил переехать на историческую родину. Так, им рассказали, что в регионе уже более десяти лет действует госпрограмма, в рамках которой организуются фестивали, конкурсы, значимые мероприятия Адыгеи с участием адыгской диаспоры Турции, организуется молодежный обмен, поездки тургрупп для знакомства с исторической родиной. Для изучения адыгейского языка черкесской диаспоре Турции были переданы специально разработанные методические пособия, учебники. Адыгейский язык включен в международный интернет-проект «Вооk2», что позволяет адыгам за рубежом изучить родной язык. Сайт адыгейской республиканской газеты «Адыгэмакъ» ведется, в том числе и на турецком языке, в журнале «Зэкъошныгъ» печатались литературные произведения соотечественников, организовано иновещание.

Представители черкесской ассоциации Дюздже поблагодарили Мурата Кумпилова за поддержку отношений с соотечественниками за рубежом, которую они постоянно ощущают.

«Несмотря на то, что многие поколения адыгов уже родились здесь, Адыгея всегда для нас будет родиной. Там наши корни, о которых мы никогда не забываем и бережно храним национальную культуру, язык, традиции. Спасибо большое Вам, уважаемый Мурат Каральбиевич, за поддержку. И сегодняшняя встреча ярко демонстрирует наши крепкие и нерушимые связи. Уверены, за ней последует укрепление наших связей с исторической родиной», — сказала председатель Федерации Кавказских Ассоциаций Йылдыз Шекерджи.

В ауле Хачемзий Главе республики показали Дом адыга, который одновременно является и своеобразным музеем. В ауле Максудийе Мурат Кумпилов посетил музей и посадил чинару, которая будет символизировать связь черкесов аула с исторической родиной.

«Мы рады тому, что наши земляки готовы направлять свои знания и умения на процветание Адыгеи. Находясь здесь, мы чувствуем себя, как дома. Об этом говорят не только названия аулов, но и гостеприимство, которым нас окружают, особая атмосфера и национальный колорит. Такая солидарность очень важна и полезна», — подчеркнул Мурат Кумпилов.