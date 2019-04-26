Депутат: Теплоснабжающие организации не должны наживаться за счёт населения

Оренбург, , 10:49 — REGNUM В Оренбурге ряд жителей обратились к депутату Госдумы за помощью и защитой своих интересов. Негодование населения вызвали большие счета за отопление. Цифры перерасчета сопоставимы с ежемесячной платой за отопление, а в некоторых случаях превышали ее в несколько раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ЛДПР.

По данным партии, на протяжении нескольких недель люди пытаются получить вразумительный ответ по поводу указанных сумм перерасчёта, но кроме ответа, что «все по закону», ничего не услышали.

В адрес парламентария Сергея Катасонова (ЛДПР), представляющего Оренбургскую область в Госдуме, поступило несколько коллективных обращений от оренбуржцев. Депутат отметил, что сложившаяся ситуация в Оренбурге является следствием двух проблем. Первая — это реализация самой системы взимания платы за отопление. В дома поставили счетчики, но смотрят на них всего раз в год, а это абсолютно неправильно.

«Приборы ставились в первую очередь для людей, чтобы они могли отслеживать потребление тепла и регулировать его путем снижения температур в более теплые месяцы. Сегодня у людей нет такой возможности, и по факту мы получаем вот такие сюрпризы! Один из выходов из такой ситуации — это переход на ежемесячные платежи по показаниям счетчика. Это будет и более понятно для людей, и будет стимулировать экономить тепло и не отапливать улицу!

Вторая проблема — абсолютная незаинтересованность «Т Плюс» в экономии. Для компании тепло — побочный продукт, и чем больше они его продадут, тем лучше! Поэтому им выгоднее топить в +10 так же, как в — 40 (градусов по Цельсию)! У них нет мотивации экономить и думать о том, сколько в итоге заплатят люди! И здесь необходимо наводить порядок и вводить жесткий контроль и штрафные санкции для теплоснабжающих организаций. Они также должны реализовывать программы энергосбережения и заботиться об эффективном использовании тепла, а не набивать свой карман за счет населения!» — считает Катасонов.

Он подчеркнул, что сегодня нужны политическая воля и жесткий контроль государства, для того чтобы вся сфера ЖКХ работала в интересах людей, а не корпораций и частных лиц.

По словам депутата, к нему обратились более 30 жильцов дома по ул. Шевченко и 50 жильцов дома по ул. Брестской в Оренбурге. Люди попросили депутата Катасонова помочь разобраться в ситуации, так как большинство жителей дома пенсионеры и для них это неподъемные суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в областном центре завершился отопительный сезон. В ответ на жалобы горожан о непомерно больших счетах в квитанциях энергетики заявили, что в квитанциях за март жители получили перерасчёт платы за отопление по итогам 2018 года. Корректировка пришла жителям многоквартирных домов в Оренбурге, Орске и Медногорске, оборудованных общедомовыми счетчиками тепла. В качестве факторов влияния названа холодная погода и то, как управляющие компании подготовили жилой фонд к отопительному сезону (энергосберегающие мероприятия).

В филиале ПАО «Т Плюс» говорят о возможности годовой рассрочки и указывают на такой путь решения проблемы, как переход на оплату фактического потребления тепловой энергии в отопительный период.

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