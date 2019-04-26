В Якутске просят помощи жители боксов над гаражами: помещения нежилые

Якутск, , 10:38 — REGNUM В столице Якутии продолжают разбираться, как получилось, что люди поселились в надстроях на крышах гаражей. Пока в мэрии разводят руками, не зная, что делать с этими фактически непригодными для проживания помещениями, жильцы думают, как им прописаться и решить вопрос с отказом ресурсоснабжающих организаций отапливать эти «дома», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии сотни людей живут в надстроях над гаражными боксами

В боксах над гаражами по улице Можайского фактически живут около 300 семей. Строения эти незаконны, и как придать им юридический статус, в администрации Якутска не знают.

«Объект «Гаражи с нежилыми помещениями (2-я очередь)» не является пригодным к проживанию: здание не отвечает санитарным, техническим и противопожарным нормам», — цитирует «Якутия. инфо» руководителя департамента градостроительства Динару Уарову.

В ведомстве также констатировали, что в помещениях нет внутридомовой вентиляции и оконных проемов, а эвакуационные выходы не соответствуют установленным нормам. Кроме того, на земельном участке не выполнена организация придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Не предусмотрено освещение дворовой территории. В самих помещениях холодно и сыро, на потолках подтёки, а по стенам уже пошли трещины.

Сами жильцы, хоть и добились водоснабжения и отопления боксов ресурсоснабжающими организациями, платят в два раза дороже за обслуживание этих помещений, так как их статус — нежилые.

Читайте также: В Якутске жители боксов над гаражами просят наказать директора их УК

«Это при том, что в основном здесь живут люди с районов, пенсионеры и инвалиды. Ни прописаться, ни оформить жильё в собственность мы не можем», — сетуют люди.

В связи с отсутствием возможности получить прописку, их дети лишены возможности ходить в детсады, семьям недоступны медпомощь, социальные выплаты и субсидии.

Они сообщают, что в ноябре 2018 года получили положительное техническое заключение о возможности перевода нежилых помещений в жилые, а также о дальнейшей безопасной эксплуатации объекта и о его соответствии требованиям действующих нормативных документов и передали эти сведения в департамент жилищных отношений Якутска.

«Однако до сих пор перевод по разным бюрократическим проволочкам не получен. Приближается лето, а за ним и следующий отопительный сезон, а вопрос до сих пор не решен, — цитирует ИА SakhaDay жильцов боксов по улице Можайского. — Таким образом, данная ситуация является крайне неблагополучной и нежелательной. Фактически жилые корпуса Можайского, 13/3Г, в которых проживают 293 семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми, остаются «белым пятном» на карте Якутска».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года жильцы боксов по улице Можайского неделю сидели без тепла уже после того, как начался отопительный сезон. Окружной администрации удалось договориться с энергоснабжающей организацией о том, чтобы она не отключала тепло зимой в надстроях над гаражными боксами, где живут люди.

«Энергетики по закону имеют право отключать такие объекты при большой задолженности. Недопустимо, когда нежилые помещения в нарушение всех норм и правил продают людям как квартиры-студии. А затем приходит зима и начинается своего рода шантаж: дети, женщины, старики — тепло отключать нельзя. Необходимо проводить со всеми проживающими там людьми разъяснительную работу. Найти застройщика и решать вопрос с ним», — комментировала ситуацию мэр Якутска Сардана Авксентьева.