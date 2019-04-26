С мая в Великом Новгороде начнут штрафовать за парковку на газонах

Великий Новгород, , 10:25 — REGNUM В Великом Новгороде с мая 2019 года автолюбителей будут штрафовать за парковку на газонах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии.

Изменения в областной закон «Об административных правонарушениях» вступили в силу с 15 апреля, в настоящее время городские власти приводят в соответствие местные нормативные акты.

С инициативой об административной ответственности за размещение транспортных средств на территориях, занятых зелёными насаждениями, выступила прокуратура Новгородской области.

Парковка на газонах будет наказываться штрафом: для граждан в размере 1 тыс. рублей, для юридических лиц — 1,5 тыс. рублей.

Составлять протоколы будут должностные лица контрольно-административного управления администрации Великого Новгорода. Рассматривать протоколы будет административная комиссия муниципалитета.

Отметим, что в Великом Новгороде остро стоит проблема с самовольными парковками транспортных средств, в том числе в зелёных зонах — парках и скверах. На плачевное состояние городских газонов давно обратили внимание и экологи, и урбанисты.

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