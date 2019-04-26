В свердловском Ирбите подтоплены три придомовые территории

Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В результате первой волны паводка пострадал свердловский город Ирбит. Об этом заявил министр природы Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам областного чиновника, паводок проходит «штатно», но один город всё же обратил на себя внимание.

«Режим повышенной опасности ввели в Ирбите. Там за последние сутки было затоплено три придомовых территории», — сказал Кузнецов.

Что же касается севера области, то по нему давать оценку ещё рано — там всё тает несколько позже, подчеркнул министр.

Напомним, ранее Ирбит назывался замглавы свердловского ГУ МЧС Василием Досалиевым в списке городов, которым грозит подтопление в течение весеннего паводка 2019 года. Тем не менее, министр природы Свердловской области Алексей Кузнецов заявлял на заседании областного правительства, что в зоне негативного воздействия паводка могут оказаться свердловские муниципалитеты Тавда и Гари.

22 апреля 2019 года в областном управлении МЧС сообщалось, что Ирбите вода пошла на спад. По состоянию на утро 22 апреля оказались подтоплены территории возле четырёх жилых домов

Читайте ранее в этом сюжете: Паводок в свердловском Ирбите: уровень воды снижается