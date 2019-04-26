Тысячи полицейских будут охранять правопорядок в праздник Пасхи в Кузбассе

Кемерово, , 10:13 — REGNUM В Кемеровской области в ночь на 28 апреля пасхальные службы пройдут в 177 церквях и храмах. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по региону, ожидается, что участие в них примут около 45 тысяч прихожан, а общественный порядок будут охранять более 1,5 тыс. сотрудников полиции, 300 бойцов Росгвардии и около 400 представителей общественности, в том числе добровольные народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций и казаки. На случай обострения оперативной обстановки предусмотрен резерв сотрудников полиции.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Кузбассу полковник полиции Игорь Коротков уверил, что накануне праздничных мероприятий храмы и церкви региона будут обследованы, а непосредственно во время проведения пасхальных служб на территорию храмов вход будет запрещен лицам, находящимся в состоянии опьянения либо имеющим при себе любые алкогольные напитки, или безалкогольные напитки в стеклянной таре.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу. Этот день считается самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

В 2019 году православная Пасха приходится на 28 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Православные отмечают Великую пятницу