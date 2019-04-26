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На поддержку «чернобыльцев» Крыма направят 33 млн рублей

Общество

В 2019 году ликвидаторам ЧАЭС уже выделили 6,8 млн рублей

Симферополь, 26 апреля 2019, 10:10 — REGNUM  На поддержку чернобыльцев Крыма в бюджете республики предусмотрено 33 млн рублей в 2019 году. Об этом 26 апреля на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«В Крыму на сегодняшний день проживают 4 613 граждан, пострадавших от воздействия радиации. 1 847 из них принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В текущем году на социальную поддержку данной категории граждан запланировано более 33 миллионов рублей», — отметил Аксёнов.

По его словам, за первый квартал уже предоставлены меры социальной поддержки на 6,8 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, многие ликвидаторы Чернобыльской аварии, проживающие в Севастополе, уже четвёртый год не могут получить выделенную землю.

По теме: Севастопольские ликвидаторы чернобыльской аварии намерены жаловаться Путину

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Чернобыльская трагедия
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